Şimdilerde Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam ölümden döndü. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.
"KIZIMI ALLAH KORUDU"
Kızının üzerine düşen camın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
Demet Akalın’ın paylaşımını gören birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Demet Akalın: Kızımı Allah korudu!
Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine kış bahçesinin camı düştü. Kızının ölümden dönmesine neden olan camın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, "Allah korudu. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
12.09.2020 17:14 Magazin