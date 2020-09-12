Demet Akalın: Kızımı Allah korudu!

Şimdilerde Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam ölümden döndü. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.Kızının üzerine düşen camın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.Demet Akalın’ın paylaşımını gören birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.