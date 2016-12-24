Demet Akalın, Palandöken'de konser verdi!

Demet Akalın, Palandöken'de -20 derece soğukta konser verdi.

Müzik - 24 Aralık 2016 16:21
Demet Akalın, Palandöken'de konser verdi!
Müthiş soğuğa rağmen şarkıcıyı sevenleri yalnız bırakmadı, konser alanını hıncahınç doldurdu. Demet Akalın konser sırasında bir ara sahnede kazağını kaldırdı ve seyircilere patlayan pantolonunu gösterdi. "Erzurum’un meşhur cağ kebabı, kadayıf dolması tatlısı ve su böreğini fazla kaçırınca pantolonum patladı" diyen Akalın izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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