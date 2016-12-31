Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu

Geçtiğimiz günlerde yaşadıkları "uçak ve afiş krizi" krizi yüzünden araları açılan Demet Akalın ve Murat Dalkılıç, yılbaşı konseri için gittikleri Bakü'den paylaştıkları fotoğrafla barıştıklarını duyurdu.

Magazin - 31 Aralık 2016 20:15
Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu
Yılbaşı geccesi önce Bakü'de ardından da İstanbul'da sahne alacak Demet Akalın ile Murat Dalkılıç, İstanbul'daki konsere yetişebilmek için birlikte özel uçak kiralama kararı almıştı. Fakat Murat Dalkılıç'ın eşi Merve Boluğur ve ailesini de yanında götürmeye kalkması üzerine ikili arasında "uçak krizi" çıkmıştı.

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'ın uçak krizi

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'ın uçak krizi



Akalın, bu anlaşmazlık sonrası ayrı bir uçak kiralarken Twitter hesabından Dalkılıç'ı hedef alan bir tweet atmıştı. İki ünlünün arasındaki kavga daha sonra da afiş yüzünden alevlenmişti. Demet Akalın, Twitter'a "Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!" diye yazmıştı.

Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a şok sözler!

Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a şok sözler!



Ve tüm bu olanlarında ardından bugün eşleriyle birlikte Bakü'de bir araya gelen Akalın ve Dalkılıç, aralarındaki sorunları tatlıya bağladı. Daha önce de ailecek görüşen ünlü şarkıcılar, Hayder Aliyev Havalimanı'nda buluşup barıştı. Demet Akalın birlikte çektirdikleri, barış fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Akalın o karenin altına "Yeni yıla küs girmedik" notunu yazdı.

İşte o paylaşım;

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Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı

Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı



Demet Akalın ve Murat Dalkılıç kavgasında son perde!

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç kavgasında son perde!
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