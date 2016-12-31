Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu!

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'ın uçak krizi
Akalın, bu anlaşmazlık sonrası ayrı bir uçak kiralarken Twitter hesabından Dalkılıç'ı hedef alan bir tweet atmıştı. İki ünlünün arasındaki kavga daha sonra da afiş yüzünden alevlenmişti. Demet Akalın, Twitter'a "Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!" diye yazmıştı.
Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a şok sözler!
Ve tüm bu olanlarında ardından bugün eşleriyle birlikte Bakü'de bir araya gelen Akalın ve Dalkılıç, aralarındaki sorunları tatlıya bağladı. Daha önce de ailecek görüşen ünlü şarkıcılar, Hayder Aliyev Havalimanı'nda buluşup barıştı. Demet Akalın birlikte çektirdikleri, barış fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Akalın o karenin altına "Yeni yıla küs girmedik" notunu yazdı.
İşte o paylaşım;
Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı
Demet Akalın ve Murat Dalkılıç kavgasında son perde!