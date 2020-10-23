Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri tepki çekti!

Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı programda erkek gücünün önemine değindi. Akalın, konuyla ilgili yakın zamanda arkadaşı ile başından geçen bir hikayeyi anlattı. Kadınların kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu savunan şarkıcı, “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor.” ifadelerini kullandı.Demet Akalın bu açıklamaları tepki toplarken Twitter'da açılan "Özür dile Demet" etiketi TT oldu. Akalın'ın bu konuya ilişkin vereceği cevap ise merak konusu oldu.