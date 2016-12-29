Demet Evgar: Evimde televizyon yok

Oyuncu Demet Evgar, önceki akşam yeğeni Cansu Sakız’ın Cihangir’de bir mekanda düzenlediği sergiye katıldı.

Magazin - 30 Aralık 2016 06:00
Demet Evgar: Evimde televizyon yok
Başarılı oyuncu, sergi girişinde yeğeniyle birlikte basın mensuplarına poz verdi. Demet Evgar'ın parmağındaki yüzük muhabirlerin gözünde kaçmadı. Evgar, "Alyans sandınız değil mi? Alyans değil, yadigar yüzük" diyerek gazetecilerin soru sormasına fırsat vermeden konuya açıklık getirdi.


Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, takip ettiği yerli bir dizi olup olmadığı yönündeki soruya, "Dizi seyretmiyorum, çünkü evimde televizyon yok" yanıtını vererek şaşırttı.
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Bağlantılar: Demet Evgar, Cansu Sakız

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