Demet Özdemir 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna sessiz kalamadı!

Demet Özdemir karantina günlerinde böyle güneşlendi!
Paylaşımın altı yorumlarla dolarken yapılan bir yorum Demet Özdemir'in de dikkatini çekti. Bir takipçisi Özdemir'e "Arkadaki dezenfektandan belli kesin aşk yaşıyorsunuz" diye yazdı. Güzel oyuncunun bu mesaja cevabı ise şöyle oldu:
“Dezenfaktan bir parçam, gerçek bir hayat hikayesi …”
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Demet Özdemir'in rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin çekimlerine corona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Setin durmasının ardından ev karantinasına giren Demet Özdemir tüm vaktini evinde geçiriyor.
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