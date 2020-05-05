Demet Özdemir 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna sessiz kalamadı!

Demet Özdemir karantina günlerinde böyle güneşlendi!

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

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Son dönemde Kerem Bürsin'le aşk yaşadığına dair haberlerle gündeme gelen Demet Özdemir önceki gün Instagram'a evinde çektiği bir selfie'yi yükledi. Paylaştığı fotoğrafının altına herhangi bir not yazmayan ünlü oyuncunun karesi binlerce beğeni aldı.Paylaşımın altı yorumlarla dolarken yapılan bir yorum Demet Özdemir'in de dikkatini çekti. Bir takipçisi Özdemir'e "Arkadaki dezenfektandan belli kesin aşk yaşıyorsunuz" diye yazdı. Güzel oyuncunun bu mesaja cevabı ise şöyle oldu:“Dezenfaktan bir parçam, gerçek bir hayat hikayesi …”Demet Özdemir'in rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin çekimlerine corona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Setin durmasının ardından ev karantinasına giren Demet Özdemir tüm vaktini evinde geçiriyor.