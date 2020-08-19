Demet Özdemir, Murat Boz'la aşk iddiaları için ne dedi?

Ünlü popçu Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in İstanbul'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edilmiş ve "Yeni bir aşk mı doğuyor?" diye sorulmuştu. Çıkan aşk haberleri Demet Özdemir'i kızdırdı. Oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla aşk haberlerini yalanladı.