Demet Özdemir: “O zaman dans...”

Oyunculuktan önceki mesleği dansçılık olan Demet Özdemir bir kaç gündür Instagram'dan yayınlandığı dans videolarıyla gündeme geliyor. Güzel yıldız bu kez paylaştığı videoya "o zaman dans" notunu düştü. Demet Özdemir'in dansı büyük beğeni toplarken videonun altı tebrik mesajlarıyla doldu.İşte Demet Özdemir'in "O zaman dans" videosu: