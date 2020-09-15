Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?

Takvim'in haberine göre; Birbirlerini sosyal medyadan takibe alan Demet Özdemir ve Barış Taylan Demirige'nin, her gün buluştuğu konuşuluyor.Demet Özdemir'in adı geçtiğimiz aylarda Murat Boz ile de anılmıştı. Özdemir, Murat Boz iddiasını sert bir dille yalanlamıştı. (Kaynak: takvim.com.tr)