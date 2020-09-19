Demet Özdemir'den Selin Ciğerci'ye destek!

Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girmişti. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkmıştı.Selin Ciğerci’ye ,Demet Özdemir'den destek geldi. Ciğerci'nin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Özdemir, üzerine "Ka-rış-ma-yın" yazdı.