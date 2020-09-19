Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girmişti. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkmıştı.
Selin Ciğerci’ye ,Demet Özdemir'den destek geldi. Ciğerci'nin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Özdemir, üzerine "Ka-rış-ma-yın" yazdı.
Demet Özdemir'den Selin Ciğerci'ye destek!
Demet Özdemir, Deniz Akkaya’nın “Sen anne olamazsın!” dediği Selin Ciğerci’ye destek verdi...
19.09.2020 14:37 Magazin