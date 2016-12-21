11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a ihanet gerekçesiyle boşanma davası açan Demet Şener önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Demet Şener muhabirlerin konu ile ilgili sorularına "Davayı ben tek taraflı açtım. Daha ilk duruşmamız bile olmadı. Boşanma davası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Onun dışında her şey güzel gidiyor" açıklamasında bulundu.
Demet Şener'in keyfi yerinde!
Güzel manken Demet Şener önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.Magazin - 21 Aralık 2016 10:05
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