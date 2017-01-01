Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!

Star TV'deki magazin programı 'Duymayan Kalmasın' Seren Serengil, Deniz Akkaya ve Mesut Yar ile başlamıştı. Program'dan önce Mesut Yar ayrıldı. Şimdi de Deniz Akkaya vedasını açıkladı.

Magazin - 02 Ocak 2017 08:00
Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!
Deniz Akkaya sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada şöyle dedi:

"Değerli dostlar;

Bir bebek gibi büyütmüş ve kısa sürede FENOMEN'e donusturdugumuz DuymayanKalmasın''dan eski partnerim Mesut Yar gibi ayrılma kararı almış bulunmaktayım.

Ayrılık sebeplerimiz Mesut Yar ile parallellik gostermektedir;içerik ve konuların işleniş şekli ve formatin gereklilikleri gibi tamamen yayıncılık konuları,meslek mevzuatlari yaninda ülkenin içinden geçtiği bu sert süreçte belkide bir yayıncidan beklenen PROFESYONELLİGİ yerine getirmekte zorlanmamdir.

hele hele dün senenin ilk saatlerinde yaşanan hain saldırı sonrasında kendimde özel hayat konuşacak gücü bulamamam en önemli etkendir.

bu nedenle yarın sizlerle vedalaşmak üzere yaptığımız plandan,geri çekiliyor ve yarın yayın yapılmaması konusundaki durusumu burada devam ettiriyorum!benim için yarın yas günüdür;sovda her zaman devam etmemelidir...

Bir süre dinlenip yeni adresimde sizlerle buluşmak üzere enerji topluyor olacağım.

Tekrar tüm ülkeme Allah sabır ve güç versin.iyi günlerde guleryuzlu yayınlarda buluşacağız."

Mesut Yar bırakıyor!

Mesut Yar bırakıyor!
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