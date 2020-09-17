Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin, evinde eltisi diye gösterdiği bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.
Ciğerci ise yayına bağlanıp cevap verdi: “Sizin canınız sıkılıyor galiba Deniz Hanım… Şu anda ne hamile olan biri var ne de taşıyıcı anne. Ben sadece isteklerimi söyledim. İstersem evlatlık alırım, istersem taşıyıcı annelik yaptırırım. Size ne?”
"KANUNLAR İZİN VERMİYOR!"
Bu sözler üzerine ise Akkaya, “Öyle olmuyor işte… Herkes annelik normlarına uygunsa anne olabilir. Bu kadar sosyal medyadan açıklamalar yaparken, taşıyıcı anneliğin Türkiye’de kanuna uygun olup olmadığını araştırmadınız mı?” sorusunu sordu.
"DAHA ÇOCUĞUM OLMADAN KONUŞUYORSUNUZ AYIP"
Selin Ciğerci bu soruya "Ben sadece isteklerimi söyledim. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar coronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar benim çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" sözleriyle yanıt verdi.
"SENİN ÇOCUĞUN OLAMAZ"
“Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz” diyen Ciğerci’ye karşılık veren Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADA SERT SÖZLER!
Öte yandan canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından Akkaya, sosyal medya hesabından sert açıklamada bulundu:
“Senin annecilik oynamaya devletin koyduğu kanunlar nezdinde ehliyetin yok! Şikayet edeceğim. Beni çocuğuna mayo giydirdin diye eleştiren bu zat, kendi ağzı ile fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Çocuk alırım derken destur çekeceksin!”
Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci'nin 'taşıyıcı anne' kavgası büyüdü!
Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında canlı yayında başlayan kavga sosyal medyaya taşındı. Deniz Akkaya, Instagram'ın hikaye bölümünden çok sert açıklamalar yaptı: “Senin annecilik oynamaya devletin koyduğu kanunlar nezdinde ehliyetin yok! Şikayet edeceğim. Beni çocuğuna mayo giydirdin diye eleştiren bu zat, kendi ağzı ile fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Çocuk alırım derken destur çekeceksin!”
17.09.2020 14:24 Magazin