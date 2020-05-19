Deniz Baysal'dan eşi Barış Yurtçu'ya karantinada romantik kutlama!

Kolpa Grubu'nun solisti Barış Yurtçu, 37. yaşına girdi. Oyuncu eşi Deniz Baysal, ünlü şarkıcıya doğum günü pastası yaptı. Evlerinde karantinada olan çift birlikte küçük bir kutlama yaptı.Deniz Baysal sosyal medyadan kutlamadan fotoğraflar paylaşarak altına şöyle yazdı:"Kremalarım erimiş olabilir ama olsun. İyi ki doğdun"Barış Yurtçu ise aynı fotoğrafı, "Pastam aşırı havalı.. Denizim kendi elleriyle yapmış.. İyi ki varsın sevgilim.." notuyla paylaştı.