Deniz Çakır'ın yeni yıl alışverişi!

Magazin - 27 Aralık 2016 17:30

Kırmızı elbisesi ve aynı tondaki kırmızı paltosu ve yeşil kalın tabanlı ayakkabıları ile ilk bakışta birçok kişinin dikkatini çeken Deniz Çakır, yılbaşı alışverişlerine dizi setinden fırsat buldukça devam ettiğini söyledi.Yeni konsept mağazasındaki erkek katını gezerek hediye alacağı ürünler için tek tek reyonları gezen Çakır, muhabirlerin ve kameramanların yoğun ilgisinden dolayı biraz rahatsız olup alışverişi erken bitirmek zorunda kaldığını söyledi. Dizide kızını canlandıran genç oyuncu Ece Hakim’in dünyanın en önemli üniversitelerinden birisi olan Harvard Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüzde 100 bursla kazanıp büyük bir başarıya imza atmasını sorduğumuzda, “kendisiyle gurur duyduğunu sette ve dışardaki tüm boş zamanlarını ders çalışarak geçirip hazırlandığını ve hak ettiği bir sonucun mutluluğunu yaşadığını söyledi. Diziden ayrılarak eğitim hayatına Amerika’daki okulunda devam edecek Ece Hakim’in henüz net bir kararı olmadığını söyleyen Deniz Çakır daha sonra taksiye binip ayrıldı.