Deniz Seki kiloları verdi, konser serisine başladı...

Deniz Seki, önceki akşam Bodrum Tilkici Koyu'nda bulunan bir mekanda yoğun istek üzerine ikinci defa sahneye çıktı. Hayranlarının yoğun sevgi tezahüratları ve alkışlarıyla karşılaşan Deniz Seki kırmızı Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı. Daha önce mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Deniz Seki bu kez Şeyda Coşkun sayesinde 10 kilo verdi.Programına "İyisin Tabi" şarkısıyla başlayan Seki, kendi parçalarının yanı sıra repertuarında Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe gibi birçok sanatçının şarkılarını seslendirdi.Yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performansa imza atan Deniz Seki, programını "Masal" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.