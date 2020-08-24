Deniz Seki: "Ters ışık kurbanıyım!"

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde teknede sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflar hakkında açıklık getirdi. Fotoğraflarda kendini gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen güzel sanatçı, "Fotoğrafları görünce bu ben değilim dedim kendi kendime, maalesef bende ters ışık kurbanıyım" diyerek kameralara boydan görüntü almasını istedi. Yaklaşık on kilo verdiğini söyleyen Deniz Seki, "Yirmi kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bol bol spor yapıyorum" dedi. Muhabirlere teşekkür ettikten sonra sahnenin yolunu tutan Seki, programına "Sakinim" şarkısıyla başladı.Sahnesinde Tolga Çam ve Gülşah Saraçoğlu imzalı iki farklı elbise giyen Deniz Seki, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle birlikte hep bir ağzından seslendirdi.Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Deniz Seki, programını "Masal" parçasıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.