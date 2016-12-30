Deniz Seki'ye yeni yıl hediyesi

Magazin - 30 Aralık 2016 17:50

Türk müzik endüstrisinin lider müzik yayın kuruluşu Kral Pop TV, Deniz Seki’nin “İz” albümündeki sevilen şarkısı “Hayat İmdat” için harekete geçti ve Seki’yi sevenlerle birlikte şarkının anlamına uygun bir video klip çekti.Albümün beşinci klibi olan “Hayat İmdat” şarkısının yönetmenliğini Berat Tunç, görüntü yönetmenliğini ise Serkan Özkan üstlendi. 2016 Miss & Mr Model Of Turkey Yarışması birincisi manken ve oyuncu Selina Pohler’in oynadığı ve genç bir kadının isyanını anlatan klip, iki günde İzmir Alsancak ve Alaçatı’da çekildi.Adeta bir kısa film tadında olan klip için yönetmen, oyuncu ve ekip gönüllü olarak çalıştı. “Hayat İmdat” klibinin sonunda Deniz Seki‘nin el yazısıyla Bakırköy Kapalı Cezaevi’nden hayranlarına yazdığı not da yer aldı.Deniz Seki hayranlarına notu şöyle;“Hepinizi o güzel kalplerinizden sevgiyle öpüyor ve kucaklıyorum... Sizi çok özledi bu Deniz. Daima Sevgiyle... “