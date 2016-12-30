Türk müzik endüstrisinin lider müzik yayın kuruluşu Kral Pop TV, Deniz Seki’nin “İz” albümündeki sevilen şarkısı “Hayat İmdat” için harekete geçti ve Seki’yi sevenlerle birlikte şarkının anlamına uygun bir video klip çekti.
Albümün beşinci klibi olan “Hayat İmdat” şarkısının yönetmenliğini Berat Tunç, görüntü yönetmenliğini ise Serkan Özkan üstlendi. 2016 Miss & Mr Model Of Turkey Yarışması birincisi manken ve oyuncu Selina Pohler’in oynadığı ve genç bir kadının isyanını anlatan klip, iki günde İzmir Alsancak ve Alaçatı’da çekildi.
Adeta bir kısa film tadında olan klip için yönetmen, oyuncu ve ekip gönüllü olarak çalıştı. “Hayat İmdat” klibinin sonunda Deniz Seki‘nin el yazısıyla Bakırköy Kapalı Cezaevi’nden hayranlarına yazdığı not da yer aldı.
Deniz Seki hayranlarına notu şöyle;
“Hepinizi o güzel kalplerinizden sevgiyle öpüyor ve kucaklıyorum... Sizi çok özledi bu Deniz. Daima Sevgiyle... “
Deniz Seki'ye yeni yıl hediyesi
Yorumuyla olduğu kadar söz yazarı ve besteci kimliğiyle de tüm albümlerinde kendi imzası bulunan Deniz Seki'nin “İz” adını verdiği projesinde yer alan “Hayat İmdat” şarkısına klip çekildi. Ekip ve oyuncuların hiçbir ücret almadan gönüllü çalıştığı klip, Türk müzik endüstrisinin lider müzik yayın kuruluşu Kral Pop TV tarafından Deniz Seki’ye hediye olarak hazırlandı.Magazin - 30 Aralık 2016 17:50
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Deniz Seki, yeni yıl hediyesi
MAGAZİN HABERLERİ
- Teoman'dan şoke eden küfürler
- Tarkan'dan 2017 sürprizi!
- Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
- Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu'na şiddet mi uyguladı?
- Beyaz Show'da evlenme teklifi!
- İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması!
- 'Survivor Taner' gözaltında
- Ünlülerin yılbaşı rotaları!