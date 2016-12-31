Ünlü oyuncu ve şarkıcılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kapalı Kadın cezaevi’nde yatan Deniz Seki’ye sürpriz bir ziyarette bulundu.
Seki’nin menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen ziyarete Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Yeliz ve Zara katıldı.
Cezaevi yönetiminin izniyle müzik aletlerini de yanlarına alan şarkıcılar, mahkumlara mini bir konser verdi.
Çıkışta muhabirlerle sohbet eden ünlüler, Seki’yle ilgili duygusal açıklamalar yaptı.
Gözyaşları ve kahkahaların birbirine karıştığını belirten Nükhet Duru, Seki’nin kendisine, “Hatalarımla yüzleştim, yepyeni bir sayfa açıyorum. Yapraklarımı döktüm, şimdi yeşereceğim” dediğini söyledi.
Zara, “İçeride öyle bir sevgi oluşturmuş ki, bütün kadınlar ona aşık” dedi.
Vuslateri ise “Rol aldığım dizi ‘Anne’yi takip ediyormuş, çok mutlu oldum” açıklamasını yaptı.
Kaynak: posta.com.tr
Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
5 Haziran’da cezaevinden tahliye olmaya hazırlanan Deniz Seki, kendisini ziyaret eden arkadaşları aracılığıyla mesaj gönderdi.Magazin - 31 Aralık 2016 16:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Deniz Seki, ziyaret, Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca,
MAGAZİN HABERLERİ
- Teoman'dan şoke eden küfürler
- Tarkan'dan 2017 sürprizi!
- Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu'na şiddet mi uyguladı?
- Beyaz Show'da evlenme teklifi!
- İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması!
- 'Survivor Taner' gözaltında
- Ünlülerin yılbaşı rotaları!
- Kerem Bürsin’den evlilik açıklaması