Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!

5 Haziran’da cezaevinden tahliye olmaya hazırlanan Deniz Seki, kendisini ziyaret eden arkadaşları aracılığıyla mesaj gönderdi.

Magazin - 31 Aralık 2016 16:15
Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
Ünlü oyuncu ve şarkıcılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kapalı Kadın cezaevi’nde yatan Deniz Seki’ye sürpriz bir ziyarette bulundu.

Seki’nin menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen ziyarete Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Yeliz ve Zara katıldı.

Cezaevi yönetiminin izniyle müzik aletlerini de yanlarına alan şarkıcılar, mahkumlara mini bir konser verdi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden ünlüler, Seki’yle ilgili duygusal açıklamalar yaptı.

Gözyaşları ve kahkahaların birbirine karıştığını belirten Nükhet Duru, Seki’nin kendisine, “Hatalarımla yüzleştim, yepyeni bir sayfa açıyorum. Yapraklarımı döktüm, şimdi yeşereceğim” dediğini söyledi.

Zara, “İçeride öyle bir sevgi oluşturmuş ki, bütün kadınlar ona aşık” dedi.

Vuslateri ise “Rol aldığım dizi ‘Anne’yi takip ediyormuş, çok mutlu oldum” açıklamasını yaptı.

Kaynak: posta.com.tr
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