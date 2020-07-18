Derya Şensoy 3.5 ayda 20 kilo verdi!

Derya Şensoy: "Bu benim bronza çok yakın halim"

Derya Şensoy, karantina günlerinde fazla kilolarından kurtulmak için yaşam koçu Şeyda Coşkun’un kapısını çalmıştı. Sıkı bir diyete giren oyuncu, 3.5 ayda 20 kilo verip 57’ye düşmeyi başardı. Normalleşme süreciyle birlikte de sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun yanına Datça'ya gitti. Derya Şensoy yaptığı tatilden bir kareyi de Instagram'dan paylaştı.