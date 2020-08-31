Derya Uluğ: "Devir tasarruf devri"

Karantina günlerini evinde geçiren Derya Uluğ normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sevgilisi Asil Gök'le tekne tatiline çıkmıştı. Issız koyları gezen ikili tatilin ardından ile döndü. Derya Uluğ geçtiğimiz akşam bir konser verdi. Şarkıcının konserinde aylar önce giydiği pembe elbisesini tekrar giymesi dikkat çekti.Sosyal medyada hayranları güzel popçuya "Daha önce de aynı kıyafeti giymiştin" yorumları yapınca Uluğ, "evet 2. kez giyiyorum devir tasarruf devri’ açıklamasında bulundu.