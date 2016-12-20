"Fİ,Çi,Pi" dizisinden ilk fotoğraflar geldi!
Azra Kohen’in ülkemizde çok satan kitaplar arasında yer alan Fi, Çi, Pi kitap üçlemesi dizi oluyor.
Dizi - 20 Aralık 2016 21:30
Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in üçlemesinden uyarlanan dizi, henüz çekimleri başlamadan merak uyandırdı.
Serenay ile Berrak aynı dizide!
Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç‘ın ana kastında yer aldığı dizinin ilk fotoğraf çekimi için oyuncular geçtiğimiz gün bir araya geldi. Çekimler sırasında oldukça eğlenceli anlar yaşayan ekip, dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacak.
Saadet Işıl Aksoy ve Tülay Günal Fi Çi Pi'de
Proje, 2017’de, 60 dakikalık bölümler halinde izleyicisiyle buluşacak.İşte o kareler;
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