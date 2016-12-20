"Fİ,Çi,Pi" dizisinden ilk fotoğraflar geldi!

Dizi - 20 Aralık 2016 21:30

Serenay ile Berrak aynı dizide!

Saadet Işıl Aksoy ve Tülay Günal Fi Çi Pi'de

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in üçlemesinden uyarlanan dizi, henüz çekimleri başlamadan merak uyandırdı.Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç‘ın ana kastında yer aldığı dizinin ilk fotoğraf çekimi için oyuncular geçtiğimiz gün bir araya geldi. Çekimler sırasında oldukça eğlenceli anlar yaşayan ekip, dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacak.Proje, 2017’de, 60 dakikalık bölümler halinde izleyicisiyle buluşacak.