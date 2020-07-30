Didem Balçın ile Can Aydın'ın rötarlı balayı!

Didem Balçın, Can Aydın'la evlendi!

'Kuruluş Osman'ın 'Selcan Hatun'u Didem Balçın, Avukat Can Aydın ile şubatta nişanlanmış, karantina günlerinin ortasında, 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Ama pandemi nedeniyle balayına çıkamamışlardı. Rötarlı tatil başladı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından çift, Fethiye'ye gitti. Butik bir otelde kalan çift tatilin keyfini çıkarıyor.