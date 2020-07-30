Didem Balçın, Can Aydın'la evlendi!
Didem Balçın ile Can Aydın'ın rötarlı balayı!
Mayıs ayında nikah masasına oturan Didem Balçın ile Can Aydın balayına çıktı. Çiftin balayını pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.
30.07.2020 12:58 Magazin
'Kuruluş Osman'ın 'Selcan Hatun'u Didem Balçın, Avukat Can Aydın ile şubatta nişanlanmış, karantina günlerinin ortasında, 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Ama pandemi nedeniyle balayına çıkamamışlardı. Rötarlı tatil başladı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından çift, Fethiye'ye gitti. Butik bir otelde kalan çift tatilin keyfini çıkarıyor.