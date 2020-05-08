Didem Balçın, Can Aydın'la evlendi!

Koronavirüs salgını nedeniyle nikah işlemlerinde de bazı tedbirler alınmıştı. Nikah işlemlerinde gelin ve damatın yanı sıra birer nikah şahidinin katılmasına izin veriliyor ama salona başka kimse alınmıyordu. Kıyılan nikahın ardından takı töreni gibi adetlerin de yapılmasına izin verilmiyordu.Didem Balçın ile avukat sevgilisi Can Aydın da bugün nikah masasına oturdu. Bütün tedbirleri uygulayan çift yüzlerinde maskelerle böyle poz verdi.