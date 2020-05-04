Didem Soydan: "Hayatım boyunca yapmadım!"

Didem Soydan'dan 'Sokağa Çıkma Yasağı' tepkisi!

Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı

Didem Soydan’ı sinirlendiren yorum: "Senin bambaya..."

Korkusuz Didem!

Didem Soydan genelde evde olduğu için kendini “ev kuşu” olarak tanımladı. Bu süreçte hiçbir şeyi öngöremediğini dile getiren Soydan, tamamen bu durumu akışına bıraktığını söyledi. Umut Eker ile ortak kurdukları markanın çalışmalarını da hala sürdüren güzel model koleksiyonun beyninin ise Umut Eker olduğunu belirtti.Didem Soydan fiziğiyle de oldukça dikkat çektiğinin farkında olduğunu konuşurken, hayatının hiçbir döneminde diyet yapmadığını vurguladı. Hatta bir senede zorla aldığı 10 kiloyu hala korumaya çalıştığını belirtti.Evlilik ile ilgili sorulan soruya ise “Özellikle üstüne düşünmüyorum” cevabını veren Soydan ilişkileriyle gündemde olmayı hiç sevmiyor.