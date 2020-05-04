Didem Soydan: "Hayatım boyunca yapmadım!"

Didem Soydan'dan 'Sokağa Çıkma Yasağı' tepkisi!
Didem Soydan fiziğiyle de oldukça dikkat çektiğinin farkında olduğunu konuşurken, hayatının hiçbir döneminde diyet yapmadığını vurguladı. Hatta bir senede zorla aldığı 10 kiloyu hala korumaya çalıştığını belirtti.
Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı
Evlilik ile ilgili sorulan soruya ise “Özellikle üstüne düşünmüyorum” cevabını veren Soydan ilişkileriyle gündemde olmayı hiç sevmiyor.
Didem Soydan’ı sinirlendiren yorum: "Senin bambaya..."
Korkusuz Didem!