Didem Soydan'a Arda Turan sorulunca..

Didem Soydan, Arda Turan sorusunu duyunca kızdı...

Magazin - 23 Aralık 2016 14:00
Didem Soydan'a Arda Turan sorulunca..
Güzel manken Didem Soydan, önceki gecce düzenlenen ‘Star Wars’ serisinin yeni filmi ‘Rogue One’ için yapılan ‘Galaktik Gecce’ye ev sahipliği yaptı.

GECCEDEN FOTOĞRAFLAR...

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Etkinlikte giydiği elbise ve güzelliğiyle dikkat çeken Didem Soydan'a geçen ay Beyoğlu'ndaki bir mekanda katıldığı doğum günü partisinde futbolcu Arda Turan ile yakınlaştığı hatırlatılınca güzel manken bu sorulara kızdı.

Soydan "Öyle bir yakınlaşma olmadı. Artık bu konuya dair konuşmak istemiyorum. Hayatımda da kimse yok" açıklamasında bulundu.

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Bağlantılar: Didem Soydan, Arda Turan

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