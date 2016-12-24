Didem Soydan'ı 'aşk ateşi' ısıttı!

Magazin - 24 Aralık 2016 23:45

Didem Soydan: Ben reklam aşkı yaşamam

Didem Soydan'dan 'Arda Turan' itirafı!

Bunu en son ünlü manken Didem Soydan ispatladı. Güzel manken önceki gün arkadaşlarına bir davet verdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlik Karaköy’de bulunan bir mekânda yapıldı.Geccenin sonunda mekândan çıkan Soydan, “Çok mutlu ve keyifliyim. Sadece arkadaşlarımın katıldığı özel bir gecceydi. Amacımız yeni yılı güzel bir şekilde karşılamaktı ve öyle de oldu” dedi. Bu sırada İstanbul’un 0 dereceyi gören soğuğunda incecik dekolte elbisesiyle röportaj veren Soydan hayli üşüse de belli etmemeye çalıştı.Öte yandan Can Bonomo’dan ayrıldıktan sonra adı Barcelona’da top koşturan Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan Soydan’ın yeni bir ilişkiye başladığı ancak birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı iddia edildi. Soydan, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle aynı takside görüntülendi.Didem Soydan’ın sevgilisi olduğu tahmin edilen kişi, taksinin ön koltuğunda oturdu.Kaynak:sozcu.com.tr