Dikkat! Bu hastalık yazın artıyor!

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, tedavi edilmediğinde böbreklere geçebilen enfeksiyonun ölüme bile neden olabildiğini belirtiyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, yaz keyfini kabusa dönüştürebilen idrar yolu enfeksiyonunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Özellikle kavurucu yaz sıcaklarında pek çok kişinin umursamadığı ıslak mayo ve ıslak bikini ile güneşlenmek tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Onların başında da, ülkemizde sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Özellikle yaz aylarında artışa geçen; bakteri, mantar ve virüslerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu her iki kadından birinin kapısını çalarken, her yüz erkekten de 14’ünde görülüyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri,idrar yolu enfeksiyonunun idrar yaparken yanma ve acı hissi, sık idrara çıkma arzusu, idrarı bitirememe hissi, kanama, bulanık idrar, ağır ya da kötü koku, kasıklarda ve kasıklardan sırtın arka bölümüne yayılan ağrı ve ateşe yol açabildiğini belirterek “Bu belirtilerden biri bile idrar yolu enfeksiyonuna işaret edebilir. Bu nedenle belirti ortaya çıkar çıkmaz doktora başvurmalısınız” diyor.İdrar yolu enfeksiyonu; böbrekler, mesane (idrar kesesi) ve üretraya (dış idrar yolu) genellikle insanların kalın bağırsak florasında bulunan bakterilerin yerleşmesi sonucu oluşuyor. Üretra ve mesanede olan enfeksiyonlara ‘alt idrar yolu enfeksiyonu’ denilirken, böbreklerde oluşan idrar yolu enfeksiyonuna ‘üst idrar yolları enfeksiyonu’ adı veriliyor. “İdrar yolu enfeksiyonunu hafife almanın ağır bir bedeli olabilir” uyarısında bulunan Doç. Dr. Hakan Özveri, tedavi edilmediğinde bakterilerin böbreğe ve kana ulaşabildiğini ve daha ağır seyrederek hastaneye yatış gerektirebildiğini hatta ölüme neden olabildiğini belirterek şu bilgileri veriyor: “Hastalığın ilerlemesi durumunda tedavi için güçlü antibiyotiklerin uzun süre kullanılması gerekiyor. Yine tedavi edilmezse bakterilerin kana yayıldığı “üro-sepsis” olarak tanımlanan çok daha ciddi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda üro-sepsis şoka veya çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bu nedenle tedaviye başlamada kesinlikle geç kalınmamalıdır.”Araştırmaların, günümüzde her iki kadından birinin yaşamı boyunca en az bir kez idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığını gösterdiğini belirten Doç. Dr. Hakan Özveri, bu hastalığın kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmesinin nedenlerini de şöyle anlatıyor: “Kadınlarda özellikle üreme çağında sık rastlanmasının başlıca nedeni cinsel ilişki. Anatomik olarak kadının dış idrar yolu, erkeğe göre daha kısa olduğundan bakterilerin kat etmesi gereken mesafe çok azdır. Bu da sık idrar yolu iltihabına neden olur. Önemli bir diğer etken tuvalet alışkanlığıdır. Tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru olması, anüs çevresindeki organizmaları vajinaya taşıyabiliyor. Cinsel ilişki esnasında meydana gelen mikroskobik travmalar ve ilişki ile genital bölgedeki yuvalanan bakterilerin mekanik olarak dış idrar yoluna taşınması da enfeksiyona olan eğilimi artırıyor. Ayrıca idrar yapma ile birlikte mekanik bir temizleme de olduğu için bakteriler erkek mesanesine ulaşamadan idrar ile vücut dışına atılıyor.”Bol su içmekTuvalet hijyenine dikkat etmekGenital bölge temiz ve kuru tutmakPamuklu iç çamaşırı giymek ve çamaşırı her gün değiştirmekGenital bölgede kozmetik ürünler kullanmamak