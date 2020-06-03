Dilan Çiçek Deniz: "Çok enteresan bir süreçti"

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensupları ile sohbet eden Deniz, karantina günleriyle ilgili "Ben bayağı kapandım. Bu ara çok korktum, çünkü enteresan bir süreçti" dedi.

03.06.2020 21:14 Magazin

Dilan Çiçek Deniz: "Çok enteresan bir süreçti" Habertürk'te yer alan habere göre; Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün Etiler'de bir markette evine mutfak alışverişi yaparken görüntülendi. Bol bol meyve alan Deniz, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Milyonlarca insanın hayatını mahveden corona virüs salgını nedeniyle başlayan karantinayla ilgili oyuncu, şunları söyledi:
"Ben bayağı kapandım. Bu ara çok korktum, çünkü enteresan bir süreçti. Umarım artık gerçekten yeni normale alışır, artık diye düşünüyorum insanlar."

Dilan Çiçek Deniz amuda kalktı!

Dilan Çiçek Deniz amuda kalktı!



"YEMEK YAPMAYI ÖĞRENDİM"

İki ayı aşkın süredir karantinada olan Dilan Çiçek Deniz, "Yemek yapmayı öğrendim. O bayağı güzeldi benim için. Bol bol temizlik yaptım. Film izledim, kitap okudum, arkadaşlarımı ve ailemi özledim" dedi.

Bu süreçten en çok tiyatroların etkilendiğini belirten Deniz, "Bu dönemde bilet satışları çok iyi gidiyordu ve şu an artık bir süre aralıklı satacaklar bu biletleri ve yine kötü etkilenecek. Umarım bir an önce biter. Ekonomi çok etkilendi, herkesin işi çok iyi olur umarım" ifadelerini kullandı.
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