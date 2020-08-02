Dilan Çiçek Deniz: "Uzaylı dili öğrenmeye başladım"

Dilan Çiçek Deniz’den Burak Deniz paylaşımı...

'Yarım Kalan Aşklar'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'den romantik ve eğlenceli anlar!

Dilan Çiçek Deniz, Marie Claire Dergisi’ne konuştu. Pandemide 3 ay evden çıkmadığını söyleyen oyuncu neler yaptığını şöyle anlattı:"Etamin ve resim ile ilgilendim, yeni enstrümanlar çaldım, Klingon öğrenmeye (yapay uzaylı dili) başladım. Online olarak dünya sinema tarihi dersleri aldım, işaret dili öğrendimi hikaye ve şiir yazdım."2014 Türkiye İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz ile oyuncu Metin Akdülger’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Deniz, “Metin ile bir filmde oynadık. Yakında seyirciyle buluşacak, ama aşk söz konusu değil. Fotoğrafımızı birlikte görünce yakıştırdılar sanırım. Şu an hayatımda kimse yok, yalnızım" demişti.