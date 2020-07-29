Yarım Kalan Aşklar dizisinde başrolde buluşan ünlü ikili Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz'in dostlukları parmak ısırtıyor. Dilan Çiçek Deniz bugün Instagram hesabından partnerinin Shakira'nın 'Whenever' isimli şarkısında dans ederken çekilen görüntülerini yayınlandı. Güzel oyuncu bu paylaşımla sette ne kadar eğlendiklerini gözler önüne sermiş oldu.
İşte o görüntüler:
Dilan Çiçek Deniz’den Burak Deniz paylaşımı...
Dilan Çiçek Deniz'in Burak Deniz paylaşımı dikkat çekti. Burak Deniz'in Shakira'nın 'Whenever' isimi şarkısında yaptığı dans izleyenleri neşelendirdi.
29.07.2020 16:32 Magazin