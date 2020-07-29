Dilan Çiçek Deniz’den Burak Deniz paylaşımı...

Yarım Kalan Aşklar dizisinde başrolde buluşan ünlü ikili Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz'in dostlukları parmak ısırtıyor. Dilan Çiçek Deniz bugün Instagram hesabından partnerinin Shakira'nın 'Whenever' isimli şarkısında dans ederken çekilen görüntülerini yayınlandı. Güzel oyuncu bu paylaşımla sette ne kadar eğlendiklerini gözler önüne sermiş oldu.İşte o görüntüler: