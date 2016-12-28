Dizinin çekimleri için bir yıldır Bodrum’da ev kiralayarak kaldığını belirten güzel oyuncu İstanbul’a gelince soluğu alışverişte aldı. Ayakkabı mağazalarını gezerek iki çift ayakkabı alan genç oyuncu daha sonra ailesi içinde alışverişe devam etti. Genç oyuncu, yılbaşı için İstanbul’a geldiğini ve ailece yılbaşı geccesinde hep beraber evde bir gecce geçireceklerini söyledi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı hakkında ser verip sır vermeyen Dilan Çiçek, dizideki Kelebek karakteriyle ilişkilerinin devam edeceğini, annesi ve babası arasındaki aldatma sorununa da, “Değişik olaylar olabilir” şeklinde cevap verdi. Dilan aynı zamanda, dizinin bittiği zamanda Los Angeles veya New York’taki oyunculuk okullarından birine giderek kendini yetiştireceğini ve ondan sonra da sinema teklifi gelirse kabul edeceğini söyledi.
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
Bodrum Masalı adlı dizinin genç oyuncularından Dilan Çiçek Deniz önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi.Magazin - 28 Aralık 2016 14:57
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