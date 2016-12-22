"Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!

TRT1'in sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un önceki akşam yayınlanan son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Dizi - 23 Aralık 2016 00:30
"Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
Çarşamba akşamları yayınlanan "Kara Sevda", "Poyraz Karayel", "No: 309" gibi güçlü rakiplerinin arasından reyting birincisi olmayı başaran güçlü yapım "Diriliş Ertuğrul"dan oyuncu sirkülasyonu devam ediyor. Dizeden geçen hafta ayrılan 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin ile 'Philip' rolünü canlandıran Cenk Kangöz'ün ardından bu hafta da 'Simon'u canlandıran Lebip Gökhan ayrıldı.

'Diriliş Ertuğrul'da iki ayrılık birden!

'Diriliş Ertuğrul'da iki ayrılık birden!



"Diriliş Ertuğrul"un Instagram hesabından ayrılık böyle duyuruldu;
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Bağlantılar: Diriliş Ertuğrul

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