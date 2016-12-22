"Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!

Dizi - 23 Aralık 2016 00:30

'Diriliş Ertuğrul'da iki ayrılık birden!

Çarşamba akşamları yayınlanan "Kara Sevda", "Poyraz Karayel", "No: 309" gibi güçlü rakiplerinin arasından reyting birincisi olmayı başaran güçlü yapım "Diriliş Ertuğrul"dan oyuncu sirkülasyonu devam ediyor. Dizeden geçen hafta ayrılan 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin ile 'Philip' rolünü canlandıran Cenk Kangöz'ün ardından bu hafta da 'Simon'u canlandıran Lebip Gökhan ayrıldı.