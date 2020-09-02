Diş taşlarıyla ilgili merak edilen her şey!

Diş taşı, doğal diş yüzeylerinde veya diş protez yüzeylerinde biriken dental plağın kalsifiye olmasıyla oluşur. Diş eti kenarının üzerinde ve/veya altında birikim gösterebilmektedir. Diş eti kenarının üzerinde bulunan diş taşları, ağız içerisinde görülebilmektedir. Bunlar, dental plak üzerine tükürükteki minerallerin çökelmesi ile oluşur. Beyaz veya beyazımsı sarı renkte, çamur benzeri sertlikte olmaktadır. Ancak rengi sigara kullanımı veya tüketilen besinlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Diş eti kenarının alt tarafında bulunan diş taşları ağız içerisinde görülmezken, hekim muayenesi ile tespit edilmektedir. Bu diş taşları daha sert ve koyu renklidir ve diş yüzeyine daha sıkı bağlanır.Diş taşları bir grup dişte oluşabileceği gibi bütün dişlerde de oluşabilmektedir. Diş taşlarının en sık bulunduğu bölgeler; üst azı dişlerin yanak tarafındaki yüzeyleri ve alt kesici dişlerin dil tarafındaki yüzeyleridir. Diş taşları uzaklaştırıldıktan sonra özellikle alt kesici dişlerin dil tarafındaki yüzeylerinde kolaylıkla yeniden oluşabilmektedir. Karşılığı olmayan dişlerde ya da bireylerin çiğneme için kullanmadığı bölgelerinde, daha yoğun olarak birikmektedir. Bu bölgelerde dişlerin çiğneyici yüzeylerini de kaplayabilmektedir. Diş taşı birikimi, yaşla beraber artarak 25-30 yaşlarında maksimum düzeye ulaşmaktadır. Diş taşı birikimi genellikle simetrik olmaktadır.Dişler üzerindeki pigmente birikimler, dişlerde lekelenmelere neden olmaktadır. Bunlar hastalar tarafından, diş taşlarıyla karıştırılabilmektedir. Bu lekelenmeler; sigara, çay, kahve, bazı ağız gargaraları ve yiyeceklerdeki pigmentler nedeniyle oluşabilmektedir. Ancak bu lekelenmeler, diş eti hastalıklarından ziyade estetik problemlere yol açarlar.Diş taşları; periodontal hastalıklar için primer etken olmamakla birlikte, daha pürüzlü yüzeye sahip olması nedeniyle plak birikimine sebep olarak ikincil bir etkiye sahip görünmektedir. Ayrıca diş taşları, kişilerin oral hijyenlerini sağlamakta zorlandığı bölgelerde birikerek bu bölgelerin temizlenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Yine diş taşları bakteriyel plağı diş eti ile yakın kontakta tutarak diş eti hastalıklarının gelişimine katkıda bulunmaktadır.Diş yüzey temizliği genellikle, hastaların düşündüklerinin aksine dişlere zarar verebilecek veya tehlikeli bir işlem değildir. Diş yüzey temizliği diş eti hastalıklarının tedavisi ve önlenmesinde birinci basamağı oluşturmaktadır. Bu nedenle diş eti hastalığı olan veya olmayan bireylerin, hekimlerinin önerileri doğrultusunda düzenli olarak kontrol ve diş yüzey temizliği işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Diş yüzey temizliği yapıldıktan sonra dişlerde hassasiyet olabilir ancak tedaviyi takiben hastanın iyi bakımıyla birlikte bu durum toparlamaktadır.