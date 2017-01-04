Dışişleri Bakanı: Teröristin kimliği belli oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina katliamını gerçekleştiren teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi.Yaşam - 04 Ocak 2017 10:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ortaköy saldırganının kimliği belli, çalışmalar sürüyor" dedi. Çavuşoğlu, teröristin kimliğini açıklamadı.
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