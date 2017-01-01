Diyarbakır'da Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki emniyet müdürlüğü binasına teröristlerce saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri anında karşılık verirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaşam - 01 Ocak 2017 22:07

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına terör örgütü PKK mensupları tarafından roketli saldırı düzenlendi.



Roket, emniyet binasına isabet etmezken, PKK'lı teröristler, bu kez uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.



Çatışmada ilk bilgilere yaralanan olmazken, PKK'lı teröristler, karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı.



Kaynak: haberturk.com

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