Doğal yöntemlerle saçınızı açın!

Saçlarınızı boyatmadan ve herhangi bir kimyasal işlem yapmadan renklerini açabileceğinizi biliyor muydunuz?

Güzellik - 28 Aralık 2016 10:22

Bunu yaparken saçlarınız zarar görmeyecek hatta doğal yöntemleri tercih ettiğiniz için saçlarınıza bitkisel bakım da yapmış olacaksınız. Saç renkleri açık kumral olan kişiler istese de istemese de zaten yaz aylarında güneşinde etkisiyle beş tona kadar açılabiliyor. Fakat saçları koyu olan kişiler de bu şekilde doğal bir parlaklık ve canlılık için saç renklerini açmak istiyorlar. Sizler için kaleme aldığımız bu makalede en doğal yöntemler ile saç rengi nasıl açılır ve tarifleri nelerdir paylaşacağız.





Kaynak: guzelliksirlarim.org

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