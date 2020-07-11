'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde İbrahim Çelikkol krizi!

Ancak dizinin başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un ekiple yaşadığı gerginlik nedeniyle önce sete çıkmak istemediği, bugün de çekime gitiği halde karavanda oturup dışarı çıkmadığı iddia edildi.Sabah 09.00'da sete giden ve 14.00'e kadar ekibi bekleten oyuncu işe başlaması için güçlükle ikna edildi.Dizinin yapım şirketi OGM Pictures ise iddiayı yalanladı.Öte yandan Çelikkol'un sezon finalindeki havuz sahnesinde de oynamak istemediği ortaya çıktı. İddiaya göre yakışıklı oyuncunun üstsüz görüntü vermek istememesi üzerine "Havuz bize ters" dediği başka bir sahne yazıldı. (Kaynak: tv100.com)