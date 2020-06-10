Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman sezon finali yapacak?

Koranavirüs salgını nedeniyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de çekimlerine ara verilmişti. Yeni normale geçişin başlamasıyla birlikte sevenleri Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde olduğu diziden haber beklemeye başladı. Dizinin sezon finali için çekimlerin Haziran ayında başlayacağı ve final bölümünün Survivor yarışmasının tamamlanmasının ardından ekranlara geleceği öğrenildi.