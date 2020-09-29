DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 30 EYLÜL ÇARŞAMBA TV8’DE!
Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin yeni sezon ilk bölümü 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin yeni afişinin fotoğraflarını Cihan Alpgiray çekti.
'Doğduğun Ev Kaderindir'den yeni sezona özel afiş!
TV8’de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören, OGM Pictures’ın yapımını, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi yeni sezon afişi yayınlandı!
29.09.2020 17:19 Dizi Galeri