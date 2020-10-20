Gerçek bir hayat hikayesinin konu alındığı TV8’in sevilen dizisi ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gelişen olaylarla beraber ekibini büyümeye devam ediyor. Ekibe katılan son isim, Muhammed Fatih Ayhan oldu. Ayhan dizide, Ömer Karakterine hayat verecek.
'Doğduğun Ev Kaderindir’e yeni nefes!
Çarşamba günleri TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve gerçek bir hayat hikayesinin senaryolaştırıldığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ izleyicisinden her hafta tam not almayı başarıyor. Gelişen olaylarla birlikte herkes ekran başına kitlenirken kadroya yeni isimler de katılmaya devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir ekibine dahil olan son isim Muhammed Fatih Ayhan oldu. Ayhan, dizide Mehdi’nin babasının katili olan Burhan’ın dönüşünün en önemli sembolü oldu.
20.10.2020 13:32 Dizi Galeri