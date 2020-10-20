'Doğduğun Ev Kaderindir’e yeni nefes!

Gerçek bir hayat hikayesinin konu alındığı TV8’in sevilen dizisi ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gelişen olaylarla beraber ekibini büyümeye devam ediyor. Ekibe katılan son isim, Muhammed Fatih Ayhan oldu. Ayhan dizide, Ömer Karakterine hayat verecek.