Doğum gününde hayranları sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Sera Kutlubey, doğum gününde gündem oldu. Hayranları tarafından sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutulan Kutlubey, paylaşımlarla bir anda trend listesinde yer aldı. Hayranlarının yaptığı sürpriz ile farklı bir doğum günü yaşayan oyuncu, daha önce de rol aldığı dizilerdeki başarılı performansı ile en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı.