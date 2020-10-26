Doğum gününde hayranları sosyal medyayı salladı!
‘Zalim İstanbul’ dizisinde canlandırdığı ‘Cemre’ karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Sera Kutlubey’in doğum gününde hayranları adeta sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu, sevenlerinin twitter üzerinden açtığı hastag ile birçok mesaj alarak, uzun süre en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.
26.10.2020 14:09 Magazin
Güzel oyuncu Sera Kutlubey, doğum gününde gündem oldu. Hayranları tarafından sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutulan Kutlubey, paylaşımlarla bir anda trend listesinde yer aldı. Hayranlarının yaptığı sürpriz ile farklı bir doğum günü yaşayan oyuncu, daha önce de rol aldığı dizilerdeki başarılı performansı ile en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı.