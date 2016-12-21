"Dönerse Senindir" filminin galasına ünlü akını

Magazin - 22 Aralık 2016 01:11

23 Aralık'ta vizyonda olacak filmin galası çok sayıda ünlü isim katıldı.Aslı Enver, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Burak Özçivit, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Müjde Uzman, Gupse Özay, Demet Akbağ, Mustafa Ceceli gibi çok sayıda ünlü kırmızı halıda boy gösterdi.Muhteşem gala geccesinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.