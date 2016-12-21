23 Aralık'ta vizyonda olacak filmin galası çok sayıda ünlü isim katıldı.
Aslı Enver, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Burak Özçivit, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Müjde Uzman, Gupse Özay, Demet Akbağ, Mustafa Ceceli gibi çok sayıda ünlü kırmızı halıda boy gösterdi.
Muhteşem gala geccesinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
İşte galadan kareler...
"Dönerse Senindir" filminin galasına ünlü akını
Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak'ın başrollerini paylaştığı "Dönerse Senindir" filminin galası dün akşam Zorlu PSM'de yapıldı.Magazin - 22 Aralık 2016 01:11
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