'Dönerse Senindir'e gişede şok

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, hemşire sahneleriyle tepki çeken filmi 'Dönerse Senindir' gişede beklediğini bulamadı. Film ilk üç günde 142.352 tarafından izlendi.

Sinema - 27 Aralık 2016 15:43
'Dönerse Senindir'e gişede şok
23 Aralık'ta vizyona giren, Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen'ın başrollerini paylaştığı 'Dönerse Senindir' filmi ilk üç günde 142.352 tarafından izlendi.

Murat Boz'un sene başında vizyona giren Kardeşim Benim filmi ilk üç günde 400 binin üzerinde izleyiciyi salonlara çekmişti.

Aslı Enver, Burak Özçivit ve Murat Boz'lu film 2 milyon izleyicinin üstüne çıkarak yılın en çok seyredilen filmlerinden biri olmuştu. Dönserse Senindir'in bu üç gün rakamıyla toplamda bir milyon izleyicinin üzerine çıkmasıysa sürpriz olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak:aksam.com.tr
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