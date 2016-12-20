Doutzen Kroes'den nefes kesen pozlar!

Doutzen Kroes Noel için iç çamaşırı çekimlerinde poz verirken görüntülendi.

Dünya Magazin - 21 Aralık 2016 00:30
Doutzen Kroes'den nefes kesen pozlar!
31 yaşındaki Hollandalı güzel muhteşem vücudunu bir iç çamaşırı firması için sergiledi. Doutzen, kürk kaplı kırmızı-siyah iç çamaşırı içinde nefes kesici gözüküyordu.


Eski Victoria's Secret mankeni Doutzen Kroes, Hollandalı iç çamaşırı markasının yeni serisi için kamera karşısına geçti.


31 yaşındaki Kroes, çekimler sırasında kusursuz vücudunu sergileyerek dünyanın en çekici kadınlarından biri olduğunu kanıtladı.

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Kaynak:gazetevatan.com
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