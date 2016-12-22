Doyumsuz yılbaşı eğlencesi Sess Kalamış'ta

2017'ye sayılı günler kaldı. Yoksa siz hala yılbaşı geccesi nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? İşte harika bir öneri...

Eğlence - 22 Aralık 2016 11:52
Doyumsuz yılbaşı eğlencesi Sess Kalamış'ta
Anadalu Yakası'nın eğlence klasiği haline gelen Sess Kalamış ile tadına doyamayacağınız bir yılbaşı eğlencesine hazır olun. En güzel, en hareketli ve en popüler Türkçe pop şarkıları eşliğinde eğlenceye hazırlanın. 2016'nın son saatlerini eğlenerek geçirmeye, yeni yılı kadehleri mutluluğa kaldırarak karşılamaya hazır olun!



SESS KALAMIŞ hakkında detaylı bilgi ve iletişim için tıklayın.
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