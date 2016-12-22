Dudak dolgusu!

Dudak dolgusu nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Güzellik - 22 Aralık 2016 17:18
Dudak dolgusu!
İnce uçlu enjeksiyon iğneleri ile enjekte edilerek dudağa istenildiği gibi hacim verilir. Ortalama 15 – 20 dakika süren ağrısız ve basit bir işlemdir. Böylece, dudağın cazibesini artıracak kıvrımlar da belirgin bir şekilde ortaya çıkarılır.

Dolgun ve doğal görünen dudaklara sahip olarak daha mutlu, daha genç ve daha enerjik görünebilirsiniz...
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