Dünya 2017'yi karşılıyor

Dünyada 2017 yılına giren ilk ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu..

Yaşam - 31 Aralık 2016 14:30
Dünya 2017'yi karşılıyor
Yeni Zelanda yeni yılı Auckland'daki kutlamayla karşılıyor.

Tüm dünya 2017 için geri sayıma başlarken yeni yıla giren ilk büyük ülke Yeni Zelanda oldu. Yeniz Zelanda'da yeni yıl havai fişek gösterileriyle kutlanıyor.
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Bağlantılar: Dünya, 2017, yeni yıl

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