Dünya basını İstanbul'daki saldırıyı böyle gördü

İstanbul Ortaköy'de bir gecce kulübüne düzenlenen terör saldırısı dış basında geniş yankı buldu. Uluslararası birçok haber kuruluşu saldırıyı manşetlerine taşıdı.

Yaşam - 01 Ocak 2017 06:45

İngiliz televizyon kanalı BBC, İstanbul'daki terör saldırısını, "İstanbul'da gecce kulübü saldırısı: 35 kişiyi öldü" başlığıya haberleştirdi.



Russian Today'in internet sitesinde terör saldırısı ifadesi kullanılarak sayılara yer verildi.



Independent, "Silahlı saldırganlar en az 35 kişiyi öldürdü" başlığını kullandı.



Business Insider, "İstanbul'daki gecce kulübü saldırısında onlarca insan öldü" ifadelerini kullandı.



Amerikan televizyon kanalı Foxnews, 'Zalim ve Acımasız' İstanbul'daki yeni yıl saldırısında 35 kişi öldürüldü, 40 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.



The Guardian, "İstanbul'da gecce kulübü saldırısı" başlığını kullanarak 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



CNN International, "İstanbul'da saldırı" başlığını kullanırken Vali Vasip Şahin'in açıkladığı sayıyı verdi.



Dailymail internet sitesinde, "Katil Noel Baba" başlığını kullandı.



Associated Press olaya ilişkin, "Beyaz Saray'ın saldırıyı kınadığını" yazdı.



NY Times internet sitesinde yaptığı haberde İstanbul'da gece kulübüne yapılan saldırıda 35 kişi öldü" başlığını kullandı.



Kaynak:milliyet.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.