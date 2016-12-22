Durul Bazan: Abdestsiz sokağa çıkmam!

Oyuncu Durul Bazan konuk olduğu Emre Saygı'nın interaktif talk show programı "Hadi Be"ye ilginç açıklamalar yaptı.

Magazin - 22 Aralık 2016 23:00
Durul Bazan: Abdestsiz sokağa çıkmam!
Hayatta en çok istediğim şey çocuk sahibi olmak. Tüm yakınlarım bunu bilir. Çocuklara çok düşkünüm. Bayan arkadaşlarım hep sen çocuk iyi baba olursun diyorlar. Ama ben çocuğumu büyütecek anneyi daha bulamadım. Çünkü çocuk senin bir parçandır o seni andığında ölmezsin. Seni bir sonraki nesile taşıyacak olandır şeydir evlat

Ölümden Korkuyorum

* Rahatım ama bir tek ölümden biraz korkuyorum ama bu konuda evham yapmıyorum. Ölmek için doğduk sonuçta. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar için bu onlara verilmiş mucize düşününce. Çünkü ölümü düşünse zaten her gün o korkuyla yaşayamaz ve bir şey yapamaz.

Abdestsiz Sokağa Çıkmam

*Aslında çok inançlı adamım. Abdestsiz sokağa çıkmam. Benim belli ibadetlerim vardır. Onları yapmadan da kesinlikle dışarıya ve sokağa çıkmam. Hayattaki tek takıntım budur” diye konuştu.


Babamın Vefatını Sahnede Öğrendim

* Konservatuar mezunu olmama ve oyunlar oynamama rağmen 30 yaşıma kadar oyuncuyum demedim. Çünkü büyüklerimiz usta olmak için usta olman lazım ve çırak yetiştirmen gerekli derlerdi. Benim hocam Müşfik Kenter’dir. Ben babamın öldüğünü öğrendiğimde sahnedeydim. Ertesi gün Müşfik hoca telefon açtı oyunu iptal edelim mi? dedi. Bende kabul etmedim ve ozaman bana bugün oyuncu oldun dedi. En gurur duyduğum an budur

Bana Kıl Derler

*Beni çok iyi tanıyanlar kıl olduğumu söylüyorlar. Mesela sürekli gittiğim restoranda istediğim bir şey olmayınca oradan kalkıp giderim. Bir kere gelmişim dünyaya bu yüzden rahat olmalıyım. Bir de eğer istediğim bir yemekle veya başka bir şeyle mutlu olacaksam, sadece onu denemek için her yere giderim
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Durul Bazan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Sevgilisiyle aile yemeğinde
  • Bebeğini kucağına ilk alış anı!
  • 'Diriliş'te bir ayrılık daha!
  • Ünlü oyuncu yüzünü gizledi!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • Aşk dedikodularına yanıt geldi!
  • Mıami'de tatil bile yapmışlar!
  • Sette kavga çıktı!
  • Damat adayından şok iddia!
  • Doğandemir: Kafa dinliyorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Büyük merak uyandırdı!
  • Artık deşifre oldu!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
  • Yılbaşı tatili Zehra'ya yaradı
Büyük merak uyandırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Sevgilisiyle aile yemeğinde
  • Bebeğini kucağına ilk alış anı!
  • "Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
  • 'Noel' pozu olay oldu!
  • "Abdestsiz sokağa çıkmam!"
  • Ünlü oyuncu yüzünü gizledi!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • Aşk dedikodularına yanıt geldi!
Sevgilisiyle aile yemeğinde