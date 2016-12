Durul Bazan: Abdestsiz sokağa çıkmam!

Magazin - 22 Aralık 2016 23:00

Hayatta en çok istediğim şey çocuk sahibi olmak. Tüm yakınlarım bunu bilir. Çocuklara çok düşkünüm. Bayan arkadaşlarım hep sen çocuk iyi baba olursun diyorlar. Ama ben çocuğumu büyütecek anneyi daha bulamadım. Çünkü çocuk senin bir parçandır o seni andığında ölmezsin. Seni bir sonraki nesile taşıyacak olandır şeydir evlat* Rahatım ama bir tek ölümden biraz korkuyorum ama bu konuda evham yapmıyorum. Ölmek için doğduk sonuçta. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar için bu onlara verilmiş mucize düşününce. Çünkü ölümü düşünse zaten her gün o korkuyla yaşayamaz ve bir şey yapamaz.*Aslında çok inançlı adamım. Abdestsiz sokağa çıkmam. Benim belli ibadetlerim vardır. Onları yapmadan da kesinlikle dışarıya ve sokağa çıkmam. Hayattaki tek takıntım budur” diye konuştu.* Konservatuar mezunu olmama ve oyunlar oynamama rağmen 30 yaşıma kadar oyuncuyum demedim. Çünkü büyüklerimiz usta olmak için usta olman lazım ve çırak yetiştirmen gerekli derlerdi. Benim hocam Müşfik Kenter’dir. Ben babamın öldüğünü öğrendiğimde sahnedeydim. Ertesi gün Müşfik hoca telefon açtı oyunu iptal edelim mi? dedi. Bende kabul etmedim ve ozaman bana bugün oyuncu oldun dedi. En gurur duyduğum an budur*Beni çok iyi tanıyanlar kıl olduğumu söylüyorlar. Mesela sürekli gittiğim restoranda istediğim bir şey olmayınca oradan kalkıp giderim. Bir kere gelmişim dünyaya bu yüzden rahat olmalıyım. Bir de eğer istediğim bir yemekle veya başka bir şeyle mutlu olacaksam, sadece onu denemek için her yere giderim